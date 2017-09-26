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Общество
Азарова официально представили в качестве врио губернатора Самарской области
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    Азарова официально представили в качестве врио губернатора Самарской области

    12:54  26 Сентября 2017
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    Азарова официально представили в качестве врио губернатора Самарской области

    Самара, 26 сентября. Дмитрий Азаров во вторник, 26 сентября, был официально представлен чиновникам, общественникам и журналистам в качестве врио губернатора Самарской области.

    Азарова представил полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Временно исполняющий обязанности главы региона заявил, что для него крайне важно вернуться в Самарскую область.

    «Мы с президентом обсуждали, что в регионе живут и трудятся талантливые и профессиональные люди. Самарская область богата природными ресурсами, образованием, промышленностью. Но главное богатство  — это наши люди, которые живут и работают здесь, воспитывают детей»,  — приводит его слова «Ъ-Волга».

    Накануне сообщалось о рабочей встрече президента России Владимира Путина с бывшим мэром Самары Дмитрием Азаровым, на которой глава государства объявил о решении назначит его врио главы региона. Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин был назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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    Автор: Борис Любимов
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