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«Десятка» протаранила столб в Самаре: водитель погиб на месте
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    «Десятка» протаранила столб в Самаре: водитель погиб на месте

    11:10  26 Сентября 2017
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    «Десятка» протаранила столб в Самаре: водитель погиб на месте

    Самара, 26 сентября. На улице XXII Партсъезда в Самаре минувшей ночью произошло смертельное ДТП. Автомобиль ВАЗ-21102 выехал на газон и врезался в столб, в результате чего его водитель погиб.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, 23 летний молодой человек, лишенный водительских прав за пьяную езду, за рулем ВАЗ-21102 наехал на бордюрный камень. Машина вылетела на газон и врезалась в световую опору. Предполагаемый виновник аварии получил смертельную травму, двое его пассажиров были доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

    Добавим, ранее на федеральной трассе «М-4 «Дон» в Краснодарском крае столкнулись автобус и грузовик. Авария унесла жизни семи людей, пострадали 24 человека. Как передает Телеканал 360, в автобусе находились паломники из Нижнего Новгорода.

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    Автор: Борис Любимов
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