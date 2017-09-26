Бывший глава Самарской области ожидает отставки других губернаторов

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Самара, 26 сентября. Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что, по его мнению, в скором времени последуют отставки глав других российских регионов.

Во время брифинга в Самаре он отметил, что в ближайшее время могут уйти в отставку и другие губернаторы. При этом Меркушкин отметил, что в настоящее время существует политический тренд, направленный на уменьшение возраста региональных руководителей.

Также он добавил, что есть перечень губернаторов, которых отправят в отставку.

Ранее Газета.ру сообщала, что 25 сентября губернатор Самарской области Николай Меркушкин был досрочно отправлен в отставку указом президента РФ.