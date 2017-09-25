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Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
Общество
Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»
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    Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»

    22:14  25 Сентября 2017
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    Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»

    Самара, 25 сентября. Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушин прокомментировал свое назначение на должность представителя президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

    По словам Меркушина, перевод на новую должность означает, что его ждет много серьезной и активной работы.  

    «Страны финно-угорского мира, к сожалению, сейчас не все на нашей, российской, стороне. Во время моей работы в Мордовии мы проводили много мероприятий по этой теме, в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента», – подчеркнул Меркушин.

    Также он отметил, что полученный им опыт на посту губернатора Самарской области станет хорошим подспорьем для деятельности на новой должности.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #самара #меркушин
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