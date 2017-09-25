Экс-губернатор Самарской области назвал свою новую должность «исключительно важной»

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Самара, 25 сентября. Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушин прокомментировал свое назначение на должность представителя президента России по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

По словам Меркушина, перевод на новую должность означает, что его ждет много серьезной и активной работы.

«Страны финно-угорского мира, к сожалению, сейчас не все на нашей, российской, стороне. Во время моей работы в Мордовии мы проводили много мероприятий по этой теме, в Мордовию приезжали и работали две большие комиссии Европарламента», – подчеркнул Меркушин.

Также он отметил, что полученный им опыт на посту губернатора Самарской области станет хорошим подспорьем для деятельности на новой должности.