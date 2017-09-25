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Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Азаровым
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    Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Азаровым

    14:17  25 Сентября 2017
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    Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Самарской области Азаровым

    Самара, 25 сентября. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с бывшим мэром Самары Дмитрием Азаровым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

    В администрации президента уточняют, что в ходе встречи Путин «сообщил о решении назначить его (Азарова. — Прим. ФАН) временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области».

    Глава государства подписал указ, по которому Азаров назначается врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором. Другим указом освобожденный от должности главы Самарской области Николай Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов.

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    Автор: Борис Любимов
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