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Новости Сирии
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Общество
Сотрудники ФСБ провели учения на «Самара Арене» в рамках подготовки к ЧМ-2018
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    Сотрудники ФСБ провели учения на «Самара Арене» в рамках подготовки к ЧМ-2018

    14:54  25 Сентября 2017
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    Сотрудники ФСБ провели учения на «Самара Арене» в рамках подготовки к ЧМ-2018

    Самара, 25 сентября. Сотрудники ФСБ провели учения по обеспечению безопасности на стадионе «Самара Арена» в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Самарской области.

    В учениях, прошедших на стадионе 23 сентября, участвовали подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба Самарской области. Они отработали действия при возможном возникновении происшествий чрезвычайного характера на спортивной арене. Кроме того, отрабатывалось взаимодействие представителей ведомства с членами «Организационного комитета «Россия-2018», отвечающими за безопасность на объекте. 

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    Автор: Борис Любимов
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