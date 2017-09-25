Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Весь мир
Алеппо: российские военные развернули мобильный госпиталь в поселке Телль-Асус
Общество
В Самаре запустят систему «Безопасный город» на объектах ЧМ-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Самаре запустят систему «Безопасный город» на объектах ЧМ-2018

    10:10  25 Сентября 2017
    51

    В Самаре запустят систему «Безопасный город» на объектах ЧМ-2018

    Самара, 25 сентября. В Самаре организуют систему «Безопасный город» на всех объектах чемпионата мира по футболу 2018. Речь идет в первую очередь о камерах видеонаблюдения.

    Камерами, связанными с единым центром, снабдят непосредственно «Самара Арену» и тренировочные базы, предусмотренные для команд-участниц. Также камеры установят на пути следования шаттлов, развозящих зрителей и гостей ЧМ-2018, скоростного трамвая от железнодорожного вокзала до стадиона. Все они будут выведены на единый центр, туда же подключат уже имеющиеся камеры в отелях и гостиницах, принимающих болельщиков. 

    Следить за ними будут сразу с 20 пунктов, установленных в ситуационном центре. Кроме того, два пункта будут установлены для «Росгвардии» и один – для ЦУКС МЧС России. Также по защищенным каналам связи информация с камер будет поступать в МВД с задержкой не более минуты.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 99992

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29268

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42434

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22100

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8563
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        Анкара не признает любой итог референдума в Иракском Курдистане

        9:56   25 Сентября 2017
        332
        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        Референдум о независимости Курдистана стартовал в Ираке

        8:46   25 Сентября 2017
        199
        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России

        7:01   25 Сентября 2017
        12320
        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        Parada ponosa: как в Белграде проходил марш ЛГБТ-сообщества

        13:26   24 Сентября 2017
        11513