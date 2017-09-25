В Самаре запустят систему «Безопасный город» на объектах ЧМ-2018

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Самара, 25 сентября. В Самаре организуют систему «Безопасный город» на всех объектах чемпионата мира по футболу 2018. Речь идет в первую очередь о камерах видеонаблюдения.

Камерами, связанными с единым центром, снабдят непосредственно «Самара Арену» и тренировочные базы, предусмотренные для команд-участниц. Также камеры установят на пути следования шаттлов, развозящих зрителей и гостей ЧМ-2018, скоростного трамвая от железнодорожного вокзала до стадиона. Все они будут выведены на единый центр, туда же подключат уже имеющиеся камеры в отелях и гостиницах, принимающих болельщиков.

Следить за ними будут сразу с 20 пунктов, установленных в ситуационном центре. Кроме того, два пункта будут установлены для «Росгвардии» и один – для ЦУКС МЧС России. Также по защищенным каналам связи информация с камер будет поступать в МВД с задержкой не более минуты.