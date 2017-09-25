Видео смертельного ДТП в Самаре появилось в Сети

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Самара, 25 сентября. Видеозапись смертельного ДТП, которое произошло в Самаре на улице Сергея Лазо, была опубликована в социальных сетях. Жуткая авария произошла в воскресенье.

Практически все обстоятельства происшествия отражены в видеозаписи. Мужчина вышел на дорогу, пытаясь притормозить машину коммунальных служб. Внезапно ему в спину ударила пронесшаяся по улице на большой скорости легковая машина. Мужчину отбросило на несколько десятков метров в сторону, от страшного удара он мгновенно скончался, сообщает «Инфореактор».

Позже виновник аварии был опознан и задержан полицией неподалеку от населенного пункта Красная Глинка. Установлено, что в момент аварии он находился за рулем в нетрезвом виде.