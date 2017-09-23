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Пьяная женщина на иномарке сбила троих пешеходов в Самаре
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    Пьяная женщина на иномарке сбила троих пешеходов в Самаре

    15:08  23 Сентября 2017
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    Пьяная женщина на иномарке сбила троих пешеходов в Самаре

    Самара, 23 сентября. Накануне ночью в на улице Алма-Атинской на территории парковки в Самаре произошло ДТП — автоледи на Chevrolet сбила троих пешеходов, а затем скрылась с места инцидента. 

    В ночь на 23 сентября в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, наехала на троих пешеходов. Решив уйти от ответственности, автоледи скрылась с места инцидента. Карета скорой помощи госпитализировала одного пострадавшего, два других отказались от медпомощи. Позднее сотрудники правопорядка задержали нарушительницу, она находилась в нетрезвом состоянии.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #самара
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