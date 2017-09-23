Пьяная женщина на иномарке сбила троих пешеходов в Самаре

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Самара, 23 сентября. Накануне ночью в на улице Алма-Атинской на территории парковки в Самаре произошло ДТП — автоледи на Chevrolet сбила троих пешеходов, а затем скрылась с места инцидента.

В ночь на 23 сентября в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, наехала на троих пешеходов. Решив уйти от ответственности, автоледи скрылась с места инцидента. Карета скорой помощи госпитализировала одного пострадавшего, два других отказались от медпомощи. Позднее сотрудники правопорядка задержали нарушительницу, она находилась в нетрезвом состоянии.