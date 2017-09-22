Самарский губернатор поблагодарил «Крылья Советов» за выход в 1/8 финала Кубка России

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Самара, 22 сентября. Самарские «Крылья Советов» 21 сентября выбили из Кубка России действующего обладателя трофея — московский «Локомотив». После завершения матча губернатор Самарской области Николай Меркушкин зашел в раздевалку хозяев и поздравил команду с исторической победой.

«Н.И. Меркушкин пожал руку каждому игроку и отдельно отметил отличившихся. Губернатор также сообщил команде, что за достигнутый результат «Крылья» он принял решение дополнительно поощрить игроков», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Главный тренер КС Андрей Тихонов отметил футбольную атмосферу, которая чувствовалась еще до матча. А наставник «железнодорожников» Юрий Семин заявил, что Самара преобразилась. В частности, заметно улучшилось состояние дорог.

Напомним, встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «Крыльев Советов». Исход поединка решился только в овертайме.