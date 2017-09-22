Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Общество
Пытавшего сверстника кипятком подростка отдали под суд в Сургуте
Спорт
Самарский губернатор поблагодарил «Крылья Советов» за выход в 1/8 финала Кубка России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Самарский губернатор поблагодарил «Крылья Советов» за выход в 1/8 финала Кубка России

    15:48  22 Сентября 2017
    57

    Самарский губернатор поблагодарил «Крылья Советов» за выход в 1/8 финала Кубка России

    Самара, 22 сентября. Самарские «Крылья Советов» 21 сентября выбили из Кубка России действующего обладателя трофея — московский «Локомотив». После завершения матча губернатор Самарской области Николай Меркушкин зашел в раздевалку хозяев и поздравил команду с исторической победой.

    «Н.И. Меркушкин пожал руку каждому игроку и отдельно отметил отличившихся. Губернатор также сообщил команде, что за достигнутый результат «Крылья» он принял решение дополнительно поощрить игроков», — сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Главный тренер КС Андрей Тихонов отметил футбольную атмосферу, которая чувствовалась еще до матча. А наставник «железнодорожников» Юрий Семин заявил, что Самара преобразилась. В частности, заметно улучшилось состояние дорог.

    Напомним, встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу «Крыльев Советов». Исход поединка решился только в овертайме. 

     

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 58434

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29112

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41943

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        21075

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8331
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        «Великий Новгород» ракетами «Калибр» уничтожил базы подготовки боевиков в Сирии

        13:15   22 Сентября 2017
        2880
        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        Самый мощный атомный ледокол в мире спустили на воду в Петербурге

        12:38   22 Сентября 2017
        379
        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        Электросети Крыма перейдут под федеральный контроль

        10:59   22 Сентября 2017
        258
        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        Три человека пострадали при обстреле поста полиции в Северной Осетии

        9:00   22 Сентября 2017
        188