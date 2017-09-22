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Общество
ФСБ накрыла в Тольятти цех по производству контрафактной водки и «Дюшеса»
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    ФСБ накрыла в Тольятти цех по производству контрафактной водки и «Дюшеса»

    12:59  22 Сентября 2017
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    ФСБ накрыла в Тольятти цех по производству контрафактной водки и "Дюшеса"

    Тольятти, 22 сентября. Сотрудники ФСБ накрыли в Тольятти цех по производству контрафактной алкогольной продукции и лимонада «Дюшес».

    Силовики изъяли более тысячи бутылок нелегального алкоголя и 12 тонн прочей спиртосодержащей продукции. Как выяснилось, злоумышленники выпускали поддельную водку под известными брендами. Также они поставили на поток производство контрафактного лимонада. Сотрудники ФСБ обнаружили в цеху более 1500 литров концентрированного сырья и 1800 литров готового лимонада «Дюшес».

    Напитки распространялись через магазины по всей Самарской области. Выявленные факты производства станут материалов для дальнейших проверок.

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    Автор: Борис Любимов
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