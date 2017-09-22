В Самаре уничтожили десятки килограммов санкционного хамона и сыра

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Самара, 22 сентября. Сотрудники таможни, Россельхознадзора и транспортной прокуратуры изъяли крупную партию санционного хамона и сыров, которые были обнаружены в магазине на Губернском рынке в Самаре.

Как сообщила пресс-служба самарской таможни, клиенты магазина могли приобрести продукцию, попавшую под санкции. Ревизоры изъяли почти 40 кг французского и испанского хамона, а также 11,3 кг сыров испанского производства. Партия была уничтожена.

Добавим, ранее сотрудники крымского управления Россельхознадзора уничтожили в печи-инсинераторе больше 100 килограмм сыров и колбасных изделий, которые подпадают по санкции.