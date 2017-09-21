Движение по Алма-Атинской улице в Самаре откроют 3 октября

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Самарская область, 21 сентября. Движение транспорта по Алма-Атинской улице в Самаре будет открыто уже 3 октября 2017 года. Об этом в четверг сообщили представители администрации города.

Непосредственно сложные работы, связанные с ремонтом тепловых сетей, будут завершены 5 октября. Однако подрядчикам предстоит также заняться благоустройством прилегающей территории.

Напомним, ранее стало известно о том, что 22 сентября самарские автомобилисты смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом.