Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Путин рассчитывает на расширение культурного диалога России и Финляндии
Происшествия
Две легковушки и «Газель» попали в крупное ДТП с пострадавшими в Самаре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Две легковушки и «Газель» попали в крупное ДТП с пострадавшими в Самаре

    16:29  21 Сентября 2017
    42

    Две легковушки и «Газель» попали в крупное ДТП с пострадавшими в Самаре

    Самара, 21 сентября.  На перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева в Самаре произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

    По словам очевидцев, в четверг днем на перекрестке столкнулись «ВАЗ-2111» и «Лада Приора», от удара одну из отечественных легковушек отбросило на грузовую «Газель». 

    В ДТП не обошлось без пострадавших, их количество сейчас уточняется. На фото с места происшествия видно, что автомобили получили значительные механические повреждения.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017 29012

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41667

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20541

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8226

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        7873
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        80
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        275
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        7637
        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        Центробанк принял решение о санации «Бинбанка» и «Рост банка»

        9:47   21 Сентября 2017
        593