Две легковушки и «Газель» попали в крупное ДТП с пострадавшими в Самаре

В Избранное

Самара, 21 сентября. На перекрестке улиц Антонова-Овсеенко и Карбышева в Самаре произошло массовое ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

По словам очевидцев, в четверг днем на перекрестке столкнулись «ВАЗ-2111» и «Лада Приора», от удара одну из отечественных легковушек отбросило на грузовую «Газель».

В ДТП не обошлось без пострадавших, их количество сейчас уточняется. На фото с места происшествия видно, что автомобили получили значительные механические повреждения.