Пресс-служба самарского губернатора ответила на сообщения о его отставке

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Самара, 21 сентября. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин продолжает работу, его график расписан на несколько недель вперед. Так в пресс-службе главы региона прокомментировали сообщения СМИ о возможной отставке Меркушкина.

Ранее РБК сообщил со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что глава Самарской области покидает свой пост. Его отставка якобы может быть объявлена уже на следующей неделе. Другой источник, близкий к властям региона, рассказал об экстренном вылете Меркушкина в Москву на встречу в администрации президента.