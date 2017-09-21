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Житель Сызрани украл у женщины гараж и сдал его в пункт металлолома
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    Житель Сызрани украл у женщины гараж и сдал его в пункт металлолома

    12:40  21 Сентября 2017
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    Житель Сызрани украл у женщины гараж и сдал его в пункт металлолома

    Сызрань, 21 сентября. В Сызрани задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже гаража у местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

    В полицию обратилась женщина 1967 года рождения с заявлением о похищении металлического гаража на улице Бородинский проезд. Как выяснилось, гараж долгое время не использовался, потому что его хозяйка переехала в другой район. Причиненный ущерб оценивался в 20 тыс. рублей.

    Правоохранители нашли очевидца преступления, который увидел погрузку гаража эвакуатором и не придал этому значения. Вскоре был задержан и предполагаемый похититель, ранее судимый за хранение наркотиков местный житель 1989 года рождения.  Подозреваемый сознался в совершении преступления и заявил, что считал гараж бесхозным. Имущество потерпевшей было сдано в пункт металлолома.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он уже возместил потерпевшей материальный ущерб.

    Автор: Борис Любимов
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