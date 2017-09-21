Мотоциклист устроил смертельное ДТП с несколькими автомобилями в Тольятти

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Тольятти, 21 сентября. В Тольятти произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, на месте скончался водитель мотоцикла.

ДТП случилось около 19.30 20 сентября на улице 40 лет Победы. По предварительной версии, мотоциклист 1986 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с попутными автомобилями «Лада Приора» и «Лада Калина». Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия.