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Происшествия
Мотоциклист устроил смертельное ДТП с несколькими автомобилями в Тольятти
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    Мотоциклист устроил смертельное ДТП с несколькими автомобилями в Тольятти

    12:45  21 Сентября 2017
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    Мотоциклист устроил смертельное ДТП с несколькими автомобилями в Тольятти

    Тольятти, 21 сентября. В Тольятти произошло смертельное ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла. Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, на месте скончался водитель мотоцикла.

    ДТП случилось около 19.30 20 сентября на улице 40 лет Победы. По предварительной версии, мотоциклист 1986 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с попутными автомобилями «Лада Приора» и «Лада Калина».  Предполагаемый виновник аварии погиб на месте происшествия.

    «Наличие или отсутствие опьянения погибшего мотоциклиста определит судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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    Автор: Борис Любимов
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