Водители в Самаре смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте

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Самара, 21 сентября. Самарские автомобилисты 22 сентября смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Акция приурочена к Европейской недели мобильности и Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-служба администрации города.

Власти города уточняют, что в течение дня местные водители смогут бесплатно воспользоваться метрополитеном, трамваями, троллейбусами и автобусами, которые работают с предоставлением всех видов льгот.