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Происшествия
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Общество
Водители в Самаре смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте
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    Водители в Самаре смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте

    10:21  21 Сентября 2017
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    Водители в Самаре смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте

    Самара, 21 сентября. Самарские автомобилисты 22 сентября смогут бесплатно прокатиться на общественном транспорте при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Акция приурочена к Европейской недели мобильности и Всемирному дню без автомобиля, сообщает пресс-служба администрации города.

    Власти города уточняют, что в течение дня местные водители смогут бесплатно воспользоваться метрополитеном, трамваями, троллейбусами и автобусами, которые работают с предоставлением всех видов льгот.

    «Приглашаем самарских водителей принять участие в международной акции и не садиться за руль хотя бы один день, разгрузив дороги от машин. Кроме того, автомобилисты могут оценить обновленный городской транспорт», — добавили в пресс-службе.

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    Автор: Борис Любимов
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