Жилые дома в Самаре украсят портретами известных людей

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Самара, 20 сентября. В Самаре многоэтажки украсят портретами известных людей. В частности, на фасаде дома №4 по улице Губанова появится изображение врача-хирурга, основателя Самарской областной клинической больницы Владимира Середавина.

Работы над портретом почетного гражданина Самары уже начались. Художники раскрасили одну из стен многоэтажки в голубой цвет и сделали надпись «Спешите делать людям добро». Скоро на фасаде дома появится и лицо Середавина.

Планируется, что команда «Самара Граффити» украсит еще один дом №43 на улице Демократическая гигантским портретом первого человека в космосе Юрия Гагарина.