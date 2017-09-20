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Общество
Жилые дома в Самаре украсят портретами известных людей
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    Жилые дома в Самаре украсят портретами известных людей

    15:42  20 Сентября 2017
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    Жилые дома в Самаре украсят портретами известных людей

    Самара, 20 сентября. В Самаре многоэтажки украсят портретами известных людей. В частности, на фасаде дома №4 по улице Губанова появится изображение врача-хирурга, основателя Самарской областной клинической больницы Владимира Середавина. 

    Работы над портретом почетного гражданина Самары уже начались. Художники раскрасили одну из стен многоэтажки в голубой цвет и сделали надпись «Спешите делать людям добро». Скоро на фасаде дома появится и лицо Середавина.

    Планируется, что команда «Самара Граффити» украсит еще один дом №43 на улице Демократическая гигантским портретом первого человека в космосе Юрия Гагарина.

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    Автор: Борис Любимов
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