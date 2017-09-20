Полуторагодовалый ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Самарской области

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Самара, 20 сентября. В районе города Чапаевск Самарской области столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Hyundai Solaris, в результате чего травмы получили три человека. Среди пострадавших есть ребенок.

Авария случилась накануне около 19.00 на 53-м км трассы «Самара — Волгоград». По предварительной версии, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Травмы получили полуторагодовалый ребенок и двое взрослых. Все обстоятельства и причины дорожного происшествия сейчас выясняются в ходе проверки.