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Новости Сирии
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Общество
Ремонт площади Куйбышева в Самаре завершится до Парада Памяти
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    Ремонт площади Куйбышева в Самаре завершится до Парада Памяти

    18:58  19 Сентября 2017
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    Ремонт площади Куйбышева в Самаре завершится до Парада Памяти

    Самара, 19 сентября. Ремонт площади Куйбышева в Самаре завершится до Парада Памяти 7 ноября 2017 года. Об этом заявил первый замглавы администрации города Владимир Василенко.

    По словам чиновника, ремонтные работы на площади в целом выполнены на 70%. До 30 сентября подрядчик должен сделать ограждения, посадить деревья, до 10 октября — установить флагштоки.

    «Успеем завершить ремонт до Парада Памяти, он состоится на площади Куйбышева, его нельзя отменить, это наша история», — сказал он журналистам.

    Ранее сообщалось, что ремонт площади имени Куйбышева идет с опережением графика на семь дней. Во время ЧМ-2018 главная самарская площадь станет местом проведения Фестиваля болельщиков FIFA.

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    Автор: Борис Любимов
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