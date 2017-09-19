В Самаре запустят «говорящий» трамвай для слабовидящих

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Самара, 19 сентября. В Самаре по маршруту № 23 начнет курсировать трамвай со звуковым оповещением. Этот проект поможет инвалидам по зрению и пожилым людям, сообщил замглавы департамента транспорта мэрии города Олег Яхин.

«При подъезде к остановке возле первой двери срабатывает звуковое оповещение: «Подъехал трамвай 23-его маршрута». Проект поможет инвалидам по зрению и пожилым. Мы в короткие сроки приобрели оборудование», — цитирует его 63.ru.

Чиновник уточнил, что оборудование установили в семи вагонах трамваев. Запуск в Самаре специальных трамваев для слабовидящих проходит в рамках внедрения системы «Говорящий город».