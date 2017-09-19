Два мотоциклиста пострадали в серьезном ДТП в Самаре

В Избранное

Самара, 19 сентября. На Волжском шоссе в Самаре столкнулись два автомобиля и два мотоцикла, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной версии, накануне в 22.20 водитель Lada Vesta 1993 года рождения нарушил правила перестроения и допустил столкновение с попутным мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1989 года рождения. После этого Kawasaki столкнулся с другим мотоциклом той же марки под управлением молодого человека 1994 года рождения, а тот врезался в иномарку Skoda Octavia.

В результате ДТП пострадали оба мотоциклиста, их доставили в городскую больницу. Все обстоятельства серьезной аварии сейчас выясняются.

Добавим, ранее в городе Партизанске Приморского края автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем KIA Forte. ДТП унесло жизни двух человек, еще девять пострадали, передает Телеканал 360.