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Два мотоциклиста пострадали в серьезном ДТП в Самаре
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    Два мотоциклиста пострадали в серьезном ДТП в Самаре

    14:10  19 Сентября 2017
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    Два мотоциклиста пострадали в серьезном ДТП в Самаре

    Самара, 19 сентября. На Волжском шоссе в Самаре столкнулись два автомобиля и два мотоцикла, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

    По предварительной версии, накануне в 22.20 водитель Lada Vesta 1993 года рождения нарушил правила перестроения и допустил столкновение с попутным мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1989 года рождения. После этого Kawasaki столкнулся с другим мотоциклом той же марки под управлением молодого человека 1994 года рождения, а тот врезался в иномарку Skoda Octavia.

    В результате ДТП пострадали оба мотоциклиста, их доставили в городскую больницу. Все обстоятельства серьезной аварии сейчас выясняются.

    Добавим, ранее в городе Партизанске Приморского края автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем KIA Forte. ДТП унесло жизни двух человек, еще девять пострадали, передает Телеканал 360.

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    Автор: Борис Любимов
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