Иномарка сбила двух девушек на улице Советской Армии в Самаре

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Самара, 18 сентября. На улице Советской Армии в Самаре автомобиль Hyundai Solaris сбил двух девушек 1997 и 2000 годов рождения, переходивших дорогу в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась 17 сентября в 18.50 на улице в Октябрьском районе Самары. По предварительной версии, 24-летний водитель иномарки допустил наезд на двух девушек, которые получили травмы и были госпитализированы. Все обстоятельства и причины дорожного происшествия сейчас выясняются. Уже известно, что в момент столкновения водитель был трезв.