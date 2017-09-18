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В Самаре 19-летнего рабочего насмерть засыпало землей на стройке ЖК
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    В Самаре 19-летнего рабочего насмерть засыпало землей на стройке ЖК

    11:01  18 Сентября 2017
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    Самара

    Самара, 18 сентября. На стройке жилого комплекса в Самаре трагически погиб 19-летний рабочий. Его засыпало землей.

    Юноша погиб 15 сентября на стройке жилого комплекса на улице Аэродромной. При проведении земляных работ произошел обвал, и рабочий оказался погребен заживо. Коллеги попытались его спасти, однако достать самарца смогли только спасатели. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

    «По предварительным данным, при производстве земляных работ по прокладке ливневой канализации произошло обрушение грунта, в результате которого и погиб указанный 19-летний рабочий», — уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

    Тем временем в городе Шадринске Курганской области расследуется гибель рабочего ООО «Технокерамика». Его тело со следами крови на голове нашли в одном из помещений предприятия, передает URA.RU.

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    Автор: Борис Любимов
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