Годовалый ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Самаре

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Самара, 18 сентября. В результате ДТП в самарском поселке Мехзавод пострадали водитель иномарки и ребенок. Их доставили в больницу, сообщают местные СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

Авария с участием Mitsubishi Outlander и Volkswagen Tiguan случилась накануне вечером на перекрестке Московского шоссе с улицей Четвертый квартал. Столкнувшиеся автомобили пробили ограждение и вылетели с проезжей части на газон. Травмы получили водитель Volkswagen и малыш, которому год и девять месяцев. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.

Добавим, ранее авария с грузовиком в Кировской области унесла жизни двух сестер из Прикамья. Они были пассажирками BMW X6, врезавшегося в КамАЗ, передает URA.RU.