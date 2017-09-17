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Политика
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Опубликованы фото тест-драйва новой LADA Vesta SE Cross на дорогах Тольятти
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    Опубликованы фото тест-драйва новой LADA Vesta SE Cross на дорогах Тольятти

    13:59  17 Сентября 2017
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    Опубликованы фото тест-драйва новой LADA Vesta SE Cross на дорогах Тольятти

    Тольятти, 17 сентября. На дорогах Тольятти сфотографировали прототип седана LADA Vesta SE Cross. Предполагается, что автомобиль проходил доводочные испытания.

    Фото тестового экземпляра появились в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Прототип седана ездил с минимумом камуфляжной пленки. На то, что «АвтоВАЗ» тестирует именно прототип седана LADA Vesta в кросс-версии, указывали диски 17-го диаметра, повышенный клиренс и пластиковый обвес, проступавший через пленку.

     

    Напомним, ранее завод «LADA Ижевск» начал серийное производство автомобилей Vesta SW и Vesta SW Cross. По предварительным данным, первая модель в базовой комплектации обойдется в 619 тысяч рублей, а вторая — в 639 тысяч рублей.

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    Автор: Борис Любимов
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