Опубликованы фото тест-драйва новой LADA Vesta SE Cross на дорогах Тольятти

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Тольятти, 17 сентября. На дорогах Тольятти сфотографировали прототип седана LADA Vesta SE Cross. Предполагается, что автомобиль проходил доводочные испытания.

Фото тестового экземпляра появились в паблике RCI News в социальной сети «ВКонтакте». Прототип седана ездил с минимумом камуфляжной пленки. На то, что «АвтоВАЗ» тестирует именно прототип седана LADA Vesta в кросс-версии, указывали диски 17-го диаметра, повышенный клиренс и пластиковый обвес, проступавший через пленку.

Напомним, ранее завод «LADA Ижевск» начал серийное производство автомобилей Vesta SW и Vesta SW Cross. По предварительным данным, первая модель в базовой комплектации обойдется в 619 тысяч рублей, а вторая — в 639 тысяч рублей.