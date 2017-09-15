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В Самаре появился бульвар имени героя России Алихана Калиматова‍
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    В Самаре появился бульвар имени героя России Алихана Калиматова‍

    21:55  15 Сентября 2017
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    Самара

    Самара, 15 сентября. Бульвару в самарском микрорайоне Крутые Ключи присвоили имя героя России Алихана Калиматова, погибшего при контртеррористической операции на Северном Кавказе.

    На торжественной церемонии присутстовали губернатор Самарской области Николай Меркушкин, президент Ингушетии Юнус-бек Евкуров, сотрудники ФСБ и близкие Калиматова.

    Сотрудник оперативно-розыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алихан Калиматов за успешное выполнение спецзаданий на Северном Кавказе был дважды представлен к награждению орденом Мужества. Подполковник погиб 17 сентября 2007 года, звание Героя России ему было присвоено посмертно.

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    Автор: Борис Любимов
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