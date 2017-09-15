Грабитель в Самаре застрелил охранника банка и похитил более 5 млн рублей

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Самара, 15 сентября. Следствием возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который застрелил охранника банка на улице Победы в Самаре и похитил более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По предварительной версии, 12 сентября злоумышленник несколько раз выстрелил в охранника дополнительного офиса одного из банков, после чего завладел 5 млн 142 тыс. рублей и скрылся. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где и скончался.

Следственная группа приступила к изучению видео с камер наблюдения и поиску преступника. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.