Стало известно, когда в Самаре начнется отопительный сезон

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Самара, 15 сентября. Первый заместитель мэра Самары озвучил примерную дату начала в городе отопительного сезона.

«Мы ориентируемся на дату, которая была датой начала отопительного сезона в прошлом году, то есть 26 сентября», — сказал Владимир Василенко на совещании заключительного штаба по подготовке городского хозяйства к зиме.

Как сообщает пресс-служба мэрии Самары, по состоянию на вчерашний день городские объекты образования подготовлены к работе в зимних условиях на 99,1%, объекты культуры и спорта — на 100%, также 99% многоквартирных домов готовы к пуску тепла.

Добавим, что первый вице-мэр дал поручение всем ответственным ведомствам завершить все подготовительные работы в самое ближайшее время.