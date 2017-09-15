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Политика
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Общество
Стало известно, когда в Самаре начнется отопительный сезон
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    Стало известно, когда в Самаре начнется отопительный сезон

    8:22  15 Сентября 2017
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    Стало известно, когда в Самаре начнется отопительный сезон

    Самара, 15 сентября. Первый заместитель мэра Самары озвучил примерную дату начала в городе отопительного сезона.

    «Мы ориентируемся на дату, которая была датой начала отопительного сезона в прошлом году, то есть 26 сентября», — сказал Владимир Василенко на совещании заключительного штаба по подготовке городского хозяйства к зиме.

    Как сообщает пресс-служба мэрии Самары, по состоянию на вчерашний день городские объекты образования подготовлены к работе в зимних условиях на 99,1%, объекты культуры и спорта — на 100%, также 99% многоквартирных домов готовы к пуску тепла.

    Добавим, что первый вице-мэр дал поручение всем ответственным ведомствам завершить все подготовительные работы в самое ближайшее время.

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    Автор: Константин Терехов
    #самара #отопительный сезон
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