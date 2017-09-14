Ремонт дорог Самары к ЧМ-2018 завершится через две-три недели
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Самара, 14 сентября. Ремонт дорог Самары в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу завершится через две-три недели. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
В городе завершается строительство двух четырехполосных дорог к стадиону — Дальней и Арены 2018. А ремонтные работы на самарских магистралях обещают завершить к концу сентября-началу октября.
«После реконструкции крупных магистралей добраться из аэропорта «Курумоч» до стадиона можно будет за 25 минут. Также сократится время в пути между Тольятти и Самарой», — добавили в пресс-службе регионального правительства.