В Самаре открылся магазин с сувенирами к ЧМ-2018, сделанными заключенными

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Самара, 14 сентября. В доме №42а на улице Куйбышева в Самаре открылся магазин с разнообразными товарами, которые сделали местные заключенные. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области.

В магазине можно приобрести настольные игры (нарды, шашки, японский габан и др.), предметы домашней утвари, рюкзаки, спальные мешки, стулья, кованые изделия, мангалы, швейные изделия и другие товары. Все они сделаны людьми, отбывающими срок в исправительных учреждениях Самарской области.

«А к чемпионату мира по футболу 2018, часть игр которого пройдет в Самаре, выставлена специальная серия сувенирной продукции с символикой предстоящего турнира», — добавили в пресс-службе.

В УФСИН отметили, что товары продаются практически по себестоимости, с минимальной наценкой.