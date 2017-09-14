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В Самаре на остановках повесят картины русских художников
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    В Самаре на остановках повесят картины русских художников

    6:40  14 Сентября 2017
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    В Самаре на остановках повесят картины русских художников

    Самара, 14 сентября. В Самаре остановочные павильоны украсят копиями картин XIX–XX веков. Об этом рассказали в мэрии города.

    Отмечается, что музеи откроются в рамках проекта «Россия: эпохи и лица». По данным организаторов, свои фонды предоставил Самарский областной музей.

    Как пишет Газета.ru, выставка проработает два месяца. За это время горожане и гости Самары смогут познакомятся с творчеством Александра Варнека, Василия Перова, Валентина Серова и других талантливых художников.

    В Самаре на остановках повесят картины русских художников

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    Автор: Алия Садыкова
    #самара #выставка
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