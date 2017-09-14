В Самаре на остановках повесят картины русских художников

В Избранное

Самара, 14 сентября. В Самаре остановочные павильоны украсят копиями картин XIX–XX веков. Об этом рассказали в мэрии города.

Отмечается, что музеи откроются в рамках проекта «Россия: эпохи и лица». По данным организаторов, свои фонды предоставил Самарский областной музей.

Как пишет Газета.ru, выставка проработает два месяца. За это время горожане и гости Самары смогут познакомятся с творчеством Александра Варнека, Василия Перова, Валентина Серова и других талантливых художников.