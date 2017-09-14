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Общество
Дети-сироты из Самары получили ключи от квартир
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    Дети-сироты из Самары получили ключи от квартир

    6:36  14 Сентября 2017
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    Дети-сироты из Самары получили ключи от квартир

    Самара, 14 сентября. Накануне в Самаре прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам.

    Как сообщает пресс-служба городской мэрии, счастливыми обладателями собственного жилья стали 65 человек, которые до этого ютились на съемных квартирах и проживали в студенческих общежитиях.

    Что важно – дома, где будут проживать дети-сироты, построены не на окраинах города, а в географическом центре Самары. Получить квартиры новоселам удалось благодаря участию в госпрограмме «Развитие жилищного строительства в Самарской области».

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    Автор: Константин Терехов
    #самара #жилье
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