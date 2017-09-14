Помощник президента РФ Левитин посетил стройплощадку стадиона «Самара Арена»

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Самара, 14 сентября. Помощник президента России, заместитель председателя координационного совета программы подготовки по проведению в России ЧМ по футболу 2018 года Игорь Левитин прибыл с рабочим визитом в столицу Самарской области.

Вместе с губернатором Левитин посетил площадку самарского «спортобъекта № 1», сообщает ТРК «Губерния». На стадионе прошло расширенное совещание, посвященное ходу строительства «Самара Арены».

Помощник президента РФ ознакомился с планами по благоустройству контура безопасности. Кроме этого, Левитину подробно доложили о том, как решается вопрос о готовности транспортной инфраструктуры и самого города к мундиалю. Игорь Левитин дал положительную оценку увиденному. По его мнению, «Самара Арена» будет возведена своевременно.