Лидер ячейки ИГИЛ задержан сотрудниками ФСБ в Самаре

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Самара, 14 сентября. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Самаре главаря местной ячейки террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Сообщается, что задержанный является гражданином одной из азиатских стран. Ячейка также была образована выходцами из стран Центрально-Азиатского региона.

Отмечается, что главарь ячейки находился в России незаконно и намеревался выехать в Сирию для участия в вооруженном конфликте.

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее RT на русском сообщало, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что внутри России практически удалось решить проблему терроризма.