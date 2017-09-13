Продавец рынка в Самаре оказался террористом ИГ

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Самара, 13 сентября. Сотрудники ФСБ задержали 26-летнего выходца из Азии, который работал продавцом на рынке в Самаре и хотел уехать в Сирию, чтобы примкнуть к террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*; запрещено в РФ).

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, он оправдывал терроризм, призывал к совершению терактов и имел последователей. Под влияние подозреваемого попали в том числе его сожители. Они были выдворены с территории РФ.

В России задержанный также находился нелегально и работал на Кировском вещевом рынке. Он возглавлял ячейку, пропагандирующую радикальный ислам и этническое превосходство. Мужчина признался в преступлениях, сообщает Телеканал 360.

* Организация запрещена на территории РФ.