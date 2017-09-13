Названа дата кубкового матча «Крыльев Советов» с «Локомотивом»

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Самара, 13 сентября. «Крылья Советов» встретятся с «Локомотивом» 21 сентября, матч 1/16 финала Кубка России начнется в 19.30. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

«Цены на игру будут опубликованы в ближайшее время. Владельцы абонементов на сезон 2017/2018 проходят на кубковый матч по своим абонементам, дополнительно покупать билет им не нужно», — информирует болельщиков пресс-служба.

Уточняется, что победителю предстоит встреча в 1/8 финала с победителем пары Оренбург» – «Рубин».