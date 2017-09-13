«Десятка» протаранила четыре машины и перевернулась в Самаре

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Самара, 13 сентября. На улице Чернореченская в Самаре случилось серьезное ДТП с участием пяти автомобилей. По словам очевидцев, ВАЗ-2110 задел четыре припаркованные машины и перевернулся.

«Водитель десятки не справился с управлением, перевернулся и снес стоявшие автомобили», — сообщили в группе «ДТП Самара».

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и МЧС. В соцсетях появилась информация о пострадавших, которая сейчас уточняется.