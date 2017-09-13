Началась паника: волна эвакуаций докатилась до Самары

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Самара, 13 сентября. Вечером во вторник в экстренные службы Самары поступили звонки о заминировании сразу нескольких торговых центров. Очевидцы рассказывают о панике при эвакуации из кинотеатров.

Как сообщают местные СМИ, что ссылкой на экстренные службы, звонки от неизвестных начали поступать около девяти часов вечера. В течение 40 минут появилась информация о якобы нахождении опасных предметов в «Вива-Ленде», «Парк Хаусе», «Опере», «Маяке», «Руси-на-Волге», мини-отеле «Оазис».

Как рассказала одна из участниц эвакуации в кинотеатре «Вива-Ленд», во время просмотра фильма ужасов «Оно» в зал забежала девушка с фонарем, крича: «Все покиньте здание! Бегом!». По словам девушки, началась паника.

Из-за анонимных звонков были эвакуированы тысячи посетителей и работников развлекательных центров.

Как ранее сообщали «Известия», с 10 сентября по нескольким регионам России прокатилась волна эвакуаций. Сотни зданий были эвакуированы в Брянске, Владивостоке, Перми, Омске, Магадане, Рязани, Южно-Сахалинске и Челябинске.

Ранее стало известно, что в Челябинске пройдет экстренное заседание антитеррористической комиссии.