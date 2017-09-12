Врач-анестезиолог изнасиловал пациентку под наркозом в Самаре

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Самара, 12 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении врача- анестезиолога одной из частных клиник Самары, по подозрению в изнасиловании пациентки, которая находилась под действием наркоза. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным ведомства, анестезиолог частной клиники, оказывающей услуги по косметологии и пластической хирургии, изнасиловал пациентку, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, в котором она находилась после операции.

«В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей», — цитирует сообщение СК РФ «Свободная Пресса».

В ведомстве отметили, что расследование данного преступления продолжается.