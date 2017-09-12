Строительство парка Дружбы народов в Самаре завершится до конца сентября

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Самара, 12 сентября. Основные работы в новом самарском парке Дружбы народов завершатся в конце сентября. Об этом заявил глава общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

Хугаев предложил главе региона Николаю Меркушкину отпраздновать День дружбы народов в новом парке в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района. В торжественных мероприятиях смогут принять участие до 10 тыс. человек. По словам главы организации, основные работы по строительству парка завершатся уже к октябрю.