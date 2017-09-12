Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Общество
Строительство парка Дружбы народов в Самаре завершится до конца сентября
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Строительство парка Дружбы народов в Самаре завершится до конца сентября

    17:50  12 Сентября 2017
    31

    парк

    Самара, 12 сентября. Основные работы в новом самарском парке Дружбы народов завершатся в конце сентября. Об этом заявил глава общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев.

    Хугаев предложил главе региона Николаю Меркушкину отпраздновать День дружбы народов в новом парке в микрорайоне Волгарь Куйбышевского района. В торжественных мероприятиях смогут принять участие до 10 тыс. человек. По словам главы организации, основные работы по строительству парка завершатся уже к октябрю.

    «Глава региона отметил, что Парк дружбы народов станет новой точкой притяжения жителей и гостей города. Появление новой достопримечательности особенно актуально в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — отметили в пресс-службе правительства Самарской области.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2435

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2345

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18610

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3704
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        365
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30075
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2638