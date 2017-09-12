Большегрузам могут запретить въезд в Самару с конца сентября

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Самара, 12 сентября. Запрет о въезде грузовиков весом более 8 тонн в Самаре может вступить в силу уже в конце сентября. Проект соответствующего постановления проходит процедуру согласования с органами исполнительной власти.

«В течение двух недель это постановление будет подписано, после этого будет издан соответствующий приказ», — заявила глава правового управления Минтранса Самарской области Елена Михеева.

Закон о запрете въезда в город большегрузов с 6.00 до 22.00 был готов еще в мае этого года, однако в силу пока не вступил.