Ботанический сад в Самаре преобразится к маю 2018 года

Самара, 12 сентября. В Ботаническом саду Самары начался первый этап реконструкции. Полностью благоустройство объекта завершится весной 2018 года.

Как пишут местные СМИ, в Ботаническом саду укрепят берега озера и оврага, сделают пешеходные дорожки, наладят освещение и системы видеонаблюдения. Кроме того, территорию сада очистят от сорняков.

Ожидается, что первый этап реконструкции завершится к концу 2017 года. Увидеть обновленный сад жители и гости Самары смогут в мае 2018 года.

Ботанический сад в Самаре — это государственный памятник природы, расположенный в Октябрьском районе города. Это единственный сад в Среднем Поволжье, у которого есть оранжерея.