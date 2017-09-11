В Росгвардии заступились за памятник Дяде Степе в Самаре: Пусть попробуют снести

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Самара, 11 сентября. Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн выступил против сноса скульптуры «Дядя Степа» на Ленинградской улице в Самаре. Ранее местные СМИ сообщили, что памятник могут снести в городе по требованию «Самарских коммунальных систем».

«Прислали из Самары. Памятник Дяде Степе работы З.Церетели был установлен по нашей с ГУ МВД инициативе 2 года назад. Пусть попробуют снести», — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Прислали из Самары. Памятник Дяде Степе работы З.Церетели был установлен по нашей с ГУМВД инициативе 2 года назад. Пусть попробуют снести pic.twitter.com/yU0DSFb3kp — Александр Хинштейн (@Khinshtein) September 11, 2017

Ранее «Самарское обозрение» сообщило, что в городе по требованию СКС могут снести более 55 детских площадок, 160 гаражных комплексов и почти 70 мини-магазинов, кафе и торговых павильонов. Демонтаж также грозит скульптуре «Дядя Степа», которая стоит на водонапорном коллекторе. Отметим, что памятник пользуется большой популярностью у самарцев и туристов.