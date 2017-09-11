Полицейские уничтожили 24 тысячи кустов конопли в Самарской области

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Самара, 11 сентября. Полицейские ликвидировали в Самарской области 24 тыс. кустов дикорастущей конопли. Поле конопли было уничтожено в районе села Карабаевка, сообщило ГУ МВД по региону.

«Земельные участки площадью около одного гектара с дикорастущей коноплей полицейские обнаружили недалеко от села Карабаевка. Заросли – около 24 тысяч кустов – были уничтожены с помощью специальной техники», — сообщили в правоохранительной области.

Уточняется, что уничтожение конопли проводилось в рамках профилактической операции «Мак».

Добавим, ранее самарская прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, в квартире которого обнаружили более трех килограммов синтетических наркотиков.