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Полицейские уничтожили 24 тысячи кустов конопли в Самарской области
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    Полицейские уничтожили 24 тысячи кустов конопли в Самарской области

    14:29  11 Сентября 2017
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    конопля

    Самара, 11 сентября. Полицейские ликвидировали в Самарской области 24 тыс. кустов дикорастущей конопли. Поле конопли было уничтожено в районе села Карабаевка, сообщило ГУ МВД по региону.

    «Земельные участки площадью около одного гектара с дикорастущей коноплей полицейские обнаружили недалеко от села Карабаевка. Заросли – около 24 тысяч кустов – были уничтожены с помощью специальной техники», — сообщили в правоохранительной области.

    Уточняется, что уничтожение конопли проводилось в рамках профилактической операции «Мак».

    Добавим, ранее самарская прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, в квартире которого обнаружили более трех килограммов синтетических наркотиков. 

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    Автор: Борис Любимов
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