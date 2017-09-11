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Общество
Авиашоу на Дне города в Самаре посмотрели более 50 тысяч человек
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    Авиашоу на Дне города в Самаре посмотрели более 50 тысяч человек

    11:04  11 Сентября 2017
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    Авиашоу на Дне города в Самаре посмотрели более 50 тысяч человек

    Самара, 11 сентября. На Дне города в Самаре более 50 тыс. человек посмотрели авиашоу, которое длилось почти 40 минут.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках празднования 431-го дня рождения Самары были организованы «показательные выступления авиации ЦСК ВВС и авиационных групп Военно-космических сил РФ, парад кораблей и плавательных средств ЦСКА и МЧС России, а также акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!», включающая авиационное шоу и выставку современного вооружения и техники».

    Как пишут местные СМИ, за авиашоу наблюдали по меньшей мере 50 тыс. человек. Также для самарцев выступали творческие коллективы и работали тематические площадки. Завершился праздник выступлением группы «Дискотека Авария» и фейерверком.

     
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    Автор: Борис Любимов
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