Авиашоу на Дне города в Самаре посмотрели более 50 тысяч человек

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Самара, 11 сентября. На Дне города в Самаре более 50 тыс. человек посмотрели авиашоу, которое длилось почти 40 минут.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках празднования 431-го дня рождения Самары были организованы «показательные выступления авиации ЦСК ВВС и авиационных групп Военно-космических сил РФ, парад кораблей и плавательных средств ЦСКА и МЧС России, а также акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор!», включающая авиационное шоу и выставку современного вооружения и техники».

Как пишут местные СМИ, за авиашоу наблюдали по меньшей мере 50 тыс. человек. Также для самарцев выступали творческие коллективы и работали тематические площадки. Завершился праздник выступлением группы «Дискотека Авария» и фейерверком.