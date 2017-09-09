Житель Самары получил семь лет колонии за убийство отца

В Избранное

Самара, 9 сентября. Житель Самары, забивший до смерти отца, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к лишению свободы на 7 лет в колонии строгого режима.

Самарская областная прокуратура сообщила, что местный житель после распития крепких алкогольных напитков в компании своего друга, набросился с кулаками на отца. Осужденный нанес родственнику не менее 40 ударов ногами и руками. Карета скорой помощи срочно госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось – он скончался в больнице. Самарский суд признал нападавшего виновным и приговорил его к лишению свободы в колонии.