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Житель Самары получил семь лет колонии за убийство отца
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    Житель Самары получил семь лет колонии за убийство отца

    12:44  9 Сентября 2017
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    Житель Самары получил семь лет колонии за убийство отца

    Самара, 9 сентября. Житель Самары, забивший до смерти отца, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приговорен к лишению свободы на 7 лет в колонии строгого режима.

    Самарская областная прокуратура сообщила, что местный житель после распития крепких алкогольных напитков в компании своего друга, набросился с кулаками на отца. Осужденный нанес родственнику не менее 40 ударов ногами и руками. Карета скорой помощи срочно госпитализировала пострадавшего, но спасти его не удалось – он скончался в больнице. Самарский суд признал нападавшего виновным и приговорил его к лишению свободы в колонии.

     

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    Автор: Ирина Селезнева
    #суд #самара
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