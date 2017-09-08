Водитель иномарки сбил мужчину и женщину на пешеходном переходе в Самаре

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Самара, 8 сентября. На улице Литвинова в Самаре автомобиль Kia сбил двух пешеходов, которых доставили в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 17.15 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Литвинова. Предварительно установлено, что 47-летний водитель автомобиля Kia сбил женщину 1992 года рождения и 29-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали. Все обстоятельства и причины ДТП выясняются в ходе проверки.