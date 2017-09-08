ДТП с четырьмя машинами парализовало движение на Московском шоссе в Самаре

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Самара, 8 сентября. На Московском шоссе в Самаре в пятницу утром было парализовано движение из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Пробка возникла как на Московском шоссе, так и на улице Советской Армии.

По словам очевидцев, на перекрестке Советской Армии и Московского шоссе столкнулись два автомобиля Renault, один из которых такси. Там же не разъехались Chevrolet Niva и Volkswagen. Из-за двух ДТП быстро возникла пробка, которая распространилась и на другие улицы. В итоге движение на магистралях было парализовано. По данным «Яндекс-Пробки», на отдельных участках скорость движения не превышала 3 км/ч.

Добавим, ранее шесть автомобилей столкнулись трассе М-7 «Волга» в Прикамье. Как передает URA.RU, в результате ДТП погиб один человек.